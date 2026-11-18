Міністр Оборони Євгеній Хмара переносить власний бойовий досвід на управління обороною, що вже дало ряд позитивних результатів.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Як удар по Керченському мосту вплинув на результати "Рамштайну"?

На думку експерта, точний удар по Керченському мосту мав суттєвий вплив на проведення останнього "Рамштайну".

У підготовці до мегаважливої події Хмара зробив ефектний асиметричний хід: відвіз звіт про результати останніх ударів, а привіз додому мільярди євро військової підтримки і багато зброї. Успіх останнього "Рамштайну" – це перш за все велика міжнародна робота Міноборони,

– зазначив політолог.

Голобуцький додав, що крім того, що міністр здивував партнерів зруйнованим мостом, він провів ще ряд двосторонніх та тристоронніх перемовин, підписав низку угод і привіз солідну допомогу від десятка країн

Яких домовленостей щодо ППО вдалося досягти?

Голобуцький наголосив, що важливий пріоритет Хмари під час "Рамштайну" – захист українського неба. І додав, що тут є чіткий результат – ключові партнери оголосили про пакети допомоги, в яких акцент зроблено саме на заходах ППО.

Крім того, Україна, Швеція та Велика Британія домовилися про комплексне озброєння винищувачів Gripen, зокрема ракетами Meteor для протидії російським КАБам.

Ці далекобійні ракети класу "повітря — повітря" здатні уражати ворожі літаки на відстані понад 200 кілометрів, що не дозволить їм безпечно підлітати до рубежів пуску КАБів. Наявність великої кількості КАБів у росіян – це справжня загроза для всіх прифронтових міст (згадайте майже сотню загиблих у прифронтовій Комишувасі).

Як бойовий досвід Хмари впливає на оборону України?

Політолог наголосив, що Хмара переносить власний бойовий досвід на управління обороною. Це демонструє не тільки підрив Керченського мосту, але і зростаюча кількість діпстрайків на 2-3 тис. км вглиб території ворога. І такий підхід до архітектури оборони робить міжнародних партнерів більш рішучими в частині допомоги Україні.

Нагадаємо раніше стало відомо, що раніше Міністр оборони Євгеній Хмара назвав захист українського неба своїм найбільшим пріоритетом під час чергового засідання у Рамштайні.