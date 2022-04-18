Хмарність та дощ не завадили ЗСУ "відзняти" чергову серію у Чорнобаївці, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що хмарність та дощ не завадили ЗСУ "відзняти" енну серію у Чорнобаївці. Зокрема Збройні Сили України знищили окупантів у селі вже 16 раз.

Відповідну інформацію в ніч проти 18 квітня оприлюднив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він пояснив, що це трапилось, попри сумніви суспільства, що таке взагалі можливе.

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ЗСУ розбили ворога у Чорнобаївці 16 разів

Низька хмарність і щільний дощ не завадили точній поразці позицій реактивної системи залпового вогню противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці,

– заявив Арестович.

Радник глави ОП пояснив, що це трапилось, всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма "операцією" генерала Дворнікова.

"Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся", – зауважив Арестович.

До речі, 15 випадок розгрому Чорнобаївки був 14 квітня. Тоді росіяни розмістили там склади з боєприпасами 22 армійського корпусу. І, як не дивно, вся ця зброя ефектно горіла.

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