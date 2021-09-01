На Хмельниччині археологи знайшли давнє скіфське поселення: фото розкопок

У Городку Хмельницької області археологи виявили поселення скіфів з VII століття до нашої ери. Крім того, під час розкопок знайшли залишки зруйнованого кам'яного замку та унікальні кахлі.

Що розкопали археологи

Шар ранньоскіфського часу виявили під дзвіницею костелу святої Анни. Про це розповів керівник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Павло Нечитайло.

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Разом із керамікою ранньоскіфського часу ми знайшли фрагмент рибальського грузила на сітку. Це цікавий факт, що 2300 років тому там, де пізніше з'явилася дзвіниця костелу святої Анни, жили люди і ловили рибу ще до Геродота,

– заявив Нечитайло.

Інша знахідка – залишки кам'яного замку – датується другою половиною ХІІІ – ХIV століть. Замок розібрали фактично до фундаменту. Збереглись деякі фрагменти стін, які разом із частинами фундаментів сягають понад 2 метрів.

"Ситуація з городоцьким замком дуже плачевна. Мало того, що його розібрали вкінці XVIII століття, то це ще й зона міської забудови. Вся та гора багато разів перекопана і перебудована, а після війни там ще й зробили дорогу на Хмельницький", – розповів науковець.

Тому знахідна стала для археологів справжньою несподіванкою.

На Хмельниччині археологи виявили скіфське поселення / Фото "Городок city"

Науковці дослідили печеру змішаного походження

Археологи розчистили і зробили більш придатною для туристичного використання печеру змішаного походження. У перспективі її можна досліджувати й далі.

Знайдений матеріал надзвичайно важливий для Городка. Він репрезентує фактично всі етапи його міської історії. У нас є фрагментовано збережений посуд і унікальні кахлі кінця XVІ століття,

– наголосив Нечитайло.

Він зауважив, що весь матеріал дуже фрагментований: "Там усе перекопувалося і замок руйнувався".