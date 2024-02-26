На Хмельниччині чутно вибухи: в область залетіли "Шахеди"

Пізно ввечері 26 лютого вибухи пролунали на Хмельниччині. Відомо, що перед цим надійшла інформація про те, що в область залетіли російські "Шахеди".

Пізно ввечері стало відомо, що російські дрони-камікадзе залетіли на територію Хмельницької області. Невдовзі журналісти Суспільного повідомили, що в регіоні пролунали вибухи. Розповідаємо, що відомо про ситуацію.

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Хмельниччина під атакою "Шахедів"

Повідомлення про вибухи на Хмельниччині надійшло о 23:30. Інформація про це надійшла від кореспондентів Суспільного в регіоні.

Зауважимо, що повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 22:55. У той самий час карта "почервоніла" й для мешканців Чернівецької області. Це пов'язано з загрозою атаки дронів-камікадзе "Шахед". Цікаво, що перед тим оголосили про відбій загрози, пов'язаної з ударними БпЛА.

Звернімо увагу, що глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк о 23:03 звернувся до мешканців регіону. Він зазначив, що порушений повітряний простір області.

А вже о 23:15 він написав: "На поточний момент повітряний простір області чистий. Проте залишайтесь в укриттях, повітряна тривога триває".

О 23:11 Повітряні сили зазначили, що у напрямку Хмельницького рухаються невизначені БпЛА від кордону з Молдовою.

Вже о 23:25 Повітряні сили зазначили, що існує загроза ударних БпЛА для мешканців Рівненської області. А вже о 23:31 стало відомо, що ударні дрони на Рівненщині тримають курс на північ.

Крім того, як попереджають Повітряні сили ЗСУ о 23:48, ворожі БпЛА на межі Сумщини та Харківщини. Напрямок їхнього руху – на південний захід.