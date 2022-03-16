На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями: багато загиблих і постраждалих

У Хмельницькій області потрапив у ДТП мікроавтобус, який перевозив переселенців. Люди прямували з Дніпра у Тернопіль.

Деталі про моторошну ДТП

Трагедія трапилася о 6 годині ранку 16 березня на трасі Кропивницький – Знам'янка поблизу села Лозова Волочиської тергромади. На місці події вже працюють правоохоронці.

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Відомо, що зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців.

У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів госпіталізовували до лікарні у Волочиськ. Наразі встановлюють анкетні дані загиблих і потерпілих.

Зауважимо, що водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

Наслідки масштабної ДТП у Хмельницькій області / Фото Нацполіція, ДСНС

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