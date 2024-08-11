На Хмельниччині лунали вибухи

Російські війська випустили по Україні "Шахеди" у ніч на 11 серпня. Згодом вони дісталися до Хмельниччини.

У небі над областю лунали вибухи. Ймовірно, в області працювало ППО.

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Що відомо про вибухи на Хмельниччині

У ніч на 11 серпня на Хмельниччині оголосили повітряну тривогу об 01:57. Вже об 02:45 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в області.

На Хмельниччині чути звуки вибухів,

– мовиться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли об 01:35 про рух "Шахедів" з сусідньої Вінницької області в напрямку Хмельниччини.

Згодом у Повітряні сили зазначили, що групи "Шахедів" на Вінниччині та Черкащині тримають західний курс.

Зауважимо, що звуки вибухів на Хмельниччині чули декілька разів, починаючи з 02:32. Ймовірно, в області працювало ППО.

Наразі відсутні будь-які офіційні коментарі стосовно вибухів в Хмельницькій області.

До слова, раніше російські війська вдарили балістикою по Києву та Полтавському району. Втім, офіційна інформація щодо наслідків атаки відсутня.