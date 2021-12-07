На Хмельниччині невістка під час сварки вбила свекруху шваброю

В Ізяславі на Хмельниччині жінка шваброю вбила свекруху. Трагедія сталася 4 грудня.

Пресслужба поліції Хмельницької області повідомила, що вбивство сталося у приватному будинку на вулиці Ломоносова. Там 57-річна затримана мешкала разом з чоловіком та 80-річною свекрухою.

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Затримана доглядала за літньою родичкою. Однак відносини між ними були не надто теплими. Ситуація загострилася 4 грудня близько 18:00.

Невістка схопила швабру й завдала свекрусі декілька ударів по голові. Постраждала померла на місці трагедії.

Затримана таки викликала швидку. Водночас рятувати жінку було вже запізно.

Невістку затримали. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення.

На Донеччині вбили пенсіонера

Моторошна історія сколихнула село Трудове на Донеччині.

Там до будинку 90-річного чоловіка вдерлися 3 грабіжників.

Вони вимагали у пенсіонера гроші та коштовності.

Літнього чоловіка нелюди зв'язали й катували. Зокрема, розігрітим кип'ятильником.

Згодом нелюди закидали пенсіонера ганчір'ям та підпалили. А самі забрали 1,5 тисячі гривень, столові вироби й медалі та втекли з місця злочину.

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