На Хмельниччині послабили комендантську годину

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій послабив комендантську годин в області. Відтепер вона триватиме з 22:00 по 6:00.

Нововведення почало діяти відсьогодні, 1 квітня. Раніше на Хмельниччині вона діяла з 21:00 по 6:00.

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Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях без спеціальної перепустки. Відповідний документ можна отримати у місцевої влади.

У своєму зверненні пан Гамалій додав, що у Хмельниччині продовжують надавати гуманітарну допомогу людям, які надзвичайно цього потребують. До прикладу, вранці, 1 квітня, до Херсонщини відправили 5 автомобілів з речами найпершої потреби.

Сьогодні вранці ми відправили на Херсонщину 5 автомобілів з гуманітарною допомогою. Хмельниччина і надалі буде відправляти вантажівки з гуманітарною допомогою в області, де тривають активні бойові дії, – зазначив Сергій Гамалій.

Він додав, що у Хмельниччині чекають на вимушених переселенців. Їм обов’язково допоможуть, зокрема, з навчальним процесом.

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