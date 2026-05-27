На Хмельниччині прогриміли вибухи: ворог міг пустити "Кинджали"

У Хмельницькій області пізно ввечері 27 травня пролунали вибухи. Це сталося на тлі всеукраїнської тривоги через зліт літаків МіГ-31К.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Хмельницькій області?

Повітряна тривога у Хмельницькій області пролунала о 21:57. Повітряні сили попереджали про зліт російського літака МіГ-31К.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К,

– писали військові.

Уже о 22:04 Повітряні сили попередили про ракету, що рухається на Хмельниччину, ймовірно, у напрямку міста Старокостянтинів. Буквально через хвилину у регіоні почули вибухи.

"На Хмельниччині було чути звуки вибухів", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Монітори також писали про вибухи у Хмельницькій області. Ймовірно, це були пуски гіперзвукових ракет типу "Кинджал".

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін пізніше розповів, що внаслідок ворожої атаки інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Нагадаємо, 27 травня вибухи також лунали у Дніпрі. У напрямку міста рухалася швидкісна ціль.

Окрім того, ввечері окупанти також обстріляли з РСЗВ дитячий майданчик у Херсоні. Внаслідок цього загинув чоловік, а також постраждали 3 людини, серед яких є діти.