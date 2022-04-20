На Хмельниччині у Великодню ніч не буде комендантської години: також дозволять продаж алкоголю

На Хмельниччині у Великодню ніч скасують комендантську годину. Водночас окремі обмеження у регіоні такі діятимуть.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він також анонсував скасування заборони на продаж алкоголю.

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Таким чином:

у ніч з 23 на 24 квітня комендантської години не буде;

з 23 квітня у магазинах можна буде придбати алкоголь.

Продавати алкоголь дозволять в торгівельній мережі з 10:00 до 17:00, у закладах ресторанного господарства з 10:00 до 21:00.

Нагадую, свята мають пройти безпечно. Не нехтуйте сигналами тривоги! Також закликаю усіх долучитися до дуже благородної справи і стати донором. Як зробила це обласна військова адміністрація, обласна рада та військова прокуратура,

– сказав Гамалій.

Великдень в умовах війни: головне

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що питання безпеки вірян у Великодню неділю обговорювалося на рівні керівництва уряду й керівництва держави.

Євген Єнін запевнив, що зроблено все, щоб забезпечити з одного боку – бажання вірян, оскільки це є одне з ключових християнських свят. А з іншого боку – максимально підстрахуватися щодо безпекових ризиків. Єнін повідомив, що можуть бути зриви богослужінь в окремих храмах. Саме тому вибухотехніки перевірять усі храми на предмет можливих замінувань.

"Крім того, ми будемо впроваджувати посилений режим служби поліції в районі ключових храмів. Особливо – в період масового приходу прихожан", – підсумував він.

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