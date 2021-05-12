На Хмельниччині від удару струмом під час роботи загинув чоловік

У Хмельницькій області завантажували непрацюючий трансформатор за допомогою крану. Під час цього зачепили високовольтну мережу. Чоловіка, який перебував на причепі вантажівки, вбило струмом.

Трагедія сталась у місті Дунаївці. Працював загиблий на території одного з приватних підприємств.

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Водій крану з необережності зачепив мережу

Завантажував трансформатор на "МАЗ" 52-річний водій крану. Як зазначили у правоохоронних органах, чоловік з власної необережності зачепив стрілою високовольтну мережу.

В результаті виникло коротке замикання. У цей час у причепі перебував 34-річний водій вантажівки, він і отримав смертельний удар струмом. Потерпілий помер на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Правоохоронці з'ясовують обставини трагічного випадку, проводиться досудове розслідування.

У Ніжині у рятувальника не розкрився парашут

Зазначимо, що на початку травня у Ніжині загинув рятувальник. Під час виконання стрибків у інструктора ДСНС не розкрився парашут. Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини трагедії.