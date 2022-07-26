Обоє не вміли плавати: на Хмельниччині батько втопився, коли намагався врятувати сина

У селі Требухівці на Хмельниччині стався трагічний випадок. У річці втопився 8-річний хлопчик та його 44-річний батько. Відомо, що вони обоє не вміли плавати.

Трагедія сталася недільного дня 24 липня під час спільної риболовлі. Деталі розповіли в ДСНС.

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Хлопчик зайшов у воду й почав тонути, а батько кинувся за ним

Як повідомляє ДСНС, 44-річний чоловік пішов разом із 8-річним сином на риболовлю до річки Південний Буг. Хлопчик, не вміючи плавати, зайшов у воду та почав тонути.

Батько побачив це й кинувся на порятунок сина. Проте він сам не вмів плавати. Згодом трагедію побачив очевидець й побіг рятувати їх обох. Поки він витягував з води хлопчика, батько пішов під воду. Чоловік взявся викликати рятувальників, але вже все було марно.

Батька знайшли наступного дня

У день трагедії водолази обстежили річку, але це не дало результатів. Вже наступного дня, 25 липня, батька знайшли. Його тіло лежало на глибині 3 метрів за кілька метрів від берега.

ДСНС наголошує батькам, аби ті стежили за своїми дітьми й дотримувалися правил безпечного відпочинку.

"Під час відпочинку поблизу водойм – пильнуйте за дітьми, вживаючи алкогольні напої – не заходьте у воду, при високій температурі повітря – не заходьте "охолодитися", маєте погане самопочуття – не шукайте порятунку у воді. Пам’ятайте: вода помилок не пробачає!" – зазначає служба порятунку.

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