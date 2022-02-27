Хмельницький та Вінниця – повітряна небезпека

У Хмельницькому лунають сирени. Усім мешканцям слід пройти в укриття. Така сама ситуація і в Вінниці.

Буквально перед цим лунали сирени на Волині та у Києві. Вінниччанам теж довелось

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По Вінниччині та Хмельниччині вже наносили авіаудари

По Вінниччині та Хмельниччині ворог вже наносив ракетні удари. Проте у селі Гузинці Вінницької області ракету збила наша система протиповітряної оборони. У Старокостянтинові зруйнували військовий аеродром.

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