Хмельницький та Вінниця – повітряна небезпека
27 лютого 2022 , 20:02Читать новость на русском
У Хмельницькому лунають сирени. Усім мешканцям слід пройти в укриття. Така сама ситуація і в Вінниці.
Буквально перед цим лунали сирени на Волині та у Києві. Вінниччанам теж довелось
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По Вінниччині та Хмельниччині вже наносили авіаудари
По Вінниччині та Хмельниччині ворог вже наносив ракетні удари. Проте у селі Гузинці Вінницької області ракету збила наша система протиповітряної оборони. У Старокостянтинові зруйнували військовий аеродром.