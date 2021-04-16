Хмельницький виграв найпрестижнішу нагороду ПАРЄ

Українське місто Хмельницький виграло приз Парламентської асамблеї Ради Європи за просування європейських ідей. Europe Prize – це найвища щорічна нагорода ПАРЄ.
Джерело:пресслужба ПАРЄ
Як зазначили в ПАРЄ, Хмельницький активно співпрацює з містами-побратимами у Європі. А ще й активно намагається розширювати цю співпрацю.
До слова Заслужена перемога: Львів посів 2 місце у рейтингу прозорості та підзвітності міст
Хмельницький здобув 2021 Europe Prize
Українське місто Хмельницький виграло 2021 Europe Prize – найвищу нагороду, яку щорічно присуджує Парламентська асамблея Ради Європи. Вручають її містам, які найактивніше просувають європейські ідеали.
- На фінальному етапі конкурсу за приз змагалися разом із Хмельницьким німецькі міста Бамберг і Мюнстер та польське Кельце.
У 2010 році таку ж нагороду присудили Харкову, а у 2018 році – Івано-Франківську. Отже, Хмельницький став третім українським містом із цією престижною відзнакою.Нагорода Europe Prize заснована у 1955. Її вважають найвищою відзнакою, яку може отримати європейське місто. Приз, власне, це – кубок, диплом і стипендія, яку можна використати на навчального візиту молоді до установ ЄС.
За що Хмельницький відзначили у ПАРЄ
У ПАРЄ відзначили Хмельницький призом Європи з таких причин:
- Хмельницький постійно намагається розширити співпрацю та налагодити економічне, наукове, технічне, культурне партнерство з новими містами.
- Активно переймається захистом довкілля.
- У місті є багато програм для молоді – наприклад, обміну між навчальними закладами в країнах Європи,
- У школах Хмельницького відзначають День Європи (з 2003 року), коли молодь знайомлять з культурою і традиціями європейських країн через різноманітні події.
- У місті проводять фестивалі європейської культури з вікторинами й змаганнями, зустрічі "Європейських клубів" у навчальних закладах та багато іншого.
У 2020 році задля співпраці з містами-побратимами Хмельницький створив унікальний проєкт – онлайн-платформу з інформацією про ці міста, про можливості для інвестицій та експорту, про стратегічну співпрацю.
Хмельницький дружить з українським Старобільськом і ще 12 містами-побратимами за кордоном:
- Сілістра у Болгарії.
- Руставі у Грузії.
- Шауляй у Литві.
- Бєльці у Молдові.
- Цеханув у Польщі.
- Бор у Сербії.
- Манізес в Іспанії.
- Крамфорс у Швеції.
- Кармель в Ізраїлі.
- Акваскальєнтес у Мексиці.
- Модесто у США.
- І Шицзячжуань у Китаї.
Гордість України Витягала бійців з-під обстрілу під Шумами: військова медикиня отримала орден Хмельницького