Хмельницький виграв найпрестижнішу нагороду ПАРЄ

Українське місто Хмельницький виграло приз Парламентської асамблеї Ради Європи за просування європейських ідей. Europe Prize – це найвища щорічна нагорода ПАРЄ.

Як зазначили в ПАРЄ, Хмельницький активно співпрацює з містами-побратимами у Європі. А ще й активно намагається розширювати цю співпрацю.

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Хмельницький здобув 2021 Europe Prize

Українське місто Хмельницький виграло 2021 Europe Prize – найвищу нагороду, яку щорічно присуджує Парламентська асамблея Ради Європи. Вручають її містам, які найактивніше просувають європейські ідеали.

На фінальному етапі конкурсу за приз змагалися разом із Хмельницьким німецькі міста Бамберг і Мюнстер та польське Кельце.

У 2010 році таку ж нагороду присудили Харкову, а у 2018 році – Івано-Франківську. Отже, Хмельницький став третім українським містом із цією престижною відзнакою.

За що Хмельницький відзначили у ПАРЄ

Її вважають найвищою відзнакою, яку може отримати європейське місто. Приз, власне, це – кубок, диплом і стипендія, яку можна використати на навчального візиту молоді до установ ЄС.

У ПАРЄ відзначили Хмельницький призом Європи з таких причин:

Хмельницький постійно намагається розширити співпрацю та налагодити економічне, наукове, технічне, культурне партнерство з новими містами.

Активно переймається захистом довкілля.

У місті є багато програм для молоді – наприклад, обміну між навчальними закладами в країнах Європи,

У школах Хмельницького відзначають День Європи (з 2003 року), коли молодь знайомлять з культурою і традиціями європейських країн через різноманітні події.

У місті проводять фестивалі європейської культури з вікторинами й змаганнями, зустрічі "Європейських клубів" у навчальних закладах та багато іншого.

У 2020 році задля співпраці з містами-побратимами Хмельницький створив унікальний проєкт – онлайн-платформу з інформацією про ці міста, про можливості для інвестицій та експорту, про стратегічну співпрацю.

Хмельницький дружить з українським Старобільськом і ще 12 містами-побратимами за кордоном:

Сілістра у Болгарії.

Руставі у Грузії.

Шауляй у Литві.

Бєльці у Молдові.

Цеханув у Польщі.

Бор у Сербії.

Манізес в Іспанії.

Крамфорс у Швеції.

Кармель в Ізраїлі.

Акваскальєнтес у Мексиці.

Модесто у США.

І Шицзячжуань у Китаї.

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