У Хмельницькому та Умані лунають сирени
8 березня 2022 , 15:13Читать новость на русском
У Хмельницькому та Умані оголосили повітряну тривогу. Зараз у містах лунають сирени терміново оповіщення.
Якнайшвидше зберіться та перейдіть в укриття. Про це повідомили органи місцевої влади, пише 24 канал.
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Спершу запропонуйте свою допомогу літнім людям та жінкам з дітьми. Аби всі могли швидко перейти в безпечне місце. Не виходьте з бомбосховища поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.
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