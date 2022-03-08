У Хмельницькому та Умані лунають сирени

У Хмельницькому та Умані оголосили повітряну тривогу. Зараз у містах лунають сирени терміново оповіщення.

Якнайшвидше зберіться та перейдіть в укриття. Про це повідомили органи місцевої влади, пише 24 канал.

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Спершу запропонуйте свою допомогу літнім людям та жінкам з дітьми. Аби всі могли швидко перейти в безпечне місце. Не виходьте з бомбосховища поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

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