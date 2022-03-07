У Хмельницькому та Чернівцях повітряна тривога: усім в укриття

Російські окупанти продовжують бомбардувати українські міста. Не досягнувши жодної своєї цілі, ворог просто нищить будинки та інфраструктуру.

Російські окупанти провалили план швидкого захоплення України та понесли шалені втрати. Зазнавши ганьби та поразок, ворог вирішив обстрілювати мирні міста, завдаючи їм великої шкоди.

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Тривога у Хмельницькому та Чернівцях

У Хмельницькому та Чернівцях оголошена повітряна тривога. Усі мешканцям потрібно негайно піти в укриття.

Покидати безпечне місце можна буде лише після відповідного сигналу.

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