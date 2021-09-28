У Хмельницькому горіла багатоповерхівка: пожежники врятували 6 людей
Джерело:ДСНС
У Хмельницькому сталася пожежа в багатоквартирному житоловому будинку. На одному з поверхів загорівся сміттєпровід – рятувальники провели евакуацію.
Інцидент стався 28 вересня близько 08:10 ранку на вулиці Пілотській. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Читайте також В Одесі спалахнула пожежа в квартирі житлового будинку: очевидці поділились відео
Пожежа виникла у сміттєпроводі 9-поверхового багатоквартирного житлового будинку,
– йдеться у повідомленні.
Рятувальники евакуювали жильців
Вогнеборцям через сильне задимлення довелося застосовувати апарати захисту органів дихання та зору. Відтак, з дев'ятого поверху вдалося врятовувати шістьох людей, серед яких були діти.
Пожежу в будинку локалізовано та ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула до моменту прибуття рятувальників,
– додали у ДСНС.
У Хмельницькому горіла багатоповерхівка: дивіться відео