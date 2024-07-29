У Хмельницькому з вікна 9-го поверху викинули собаку: поліція відкрила кримінальну справу

В суботу, 27 липня, до поліції надійшло повідомлення, що з вікна однієї із багатоповерхівок у Хмельницькому викинули собаку. На жаль, внаслідок цього тварина загинула.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою. Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

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У Хмельницькому викинули собаку з багатоповерхівки

За інформацією Глеги, інцидент стався 27 липня близько 23:40 по вулиці Пілотській.

Очевидці повідомили правоохоронцям, що мешканець багатоповерхівки викинув собаку із вікна 9 поверху, внаслідок чого тварина загинула

– повідомила жінка.

За її словами, тіло собаки вилучили для проведення експертиз.

Відомо, що наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Також працівники поліції встановлюють усі обставини події.