У Хмельницькому після проходження ВЛК помер чоловік: у ТЦК пояснили, що сталося

У Хмельницькому після проходження військово-лікарської комісії помер чоловік. У ТЦК вже відреагували на інцидент і пояснили, що насправді сталося.

Інформація про смерть чоловіка після проходження ВЛК почала ширитися мережею. Мати загиблого стверджувала, мовляв, її сину не надали допомоги, втім у ТЦК відкинули такі звинувачення, передає 24 Канал.

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У ТЦК прокоментували смерть чоловіка

У Хмельницькому ТЦК та СП пояснили, що під час оповіщення військовозобов'язаному чоловіку вручили повістку для уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії. Згодом з'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку й уникав служби у ЗСУ. Також під час уточнення даних стало відомо, що чоловік не має законних підстав для відстрочки від мобілізації.

Після цього чоловіка відправили на проходження медогляду – там лікарі виявили у нього захворювання. Його відразу перемістили до медичного закладу, але чоловіка не вдалося врятувати.

Погіршення стану здоров'я військовозобов'язаного та настання летального випадку відбулось вже в медичному закладі під час дообстеження. Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров'я – не відповідає дійсності. Як і про фізичний вплив чи погрози зі сторони військовослужбовців територіального центру комплектування,

– наголосили у Хмельницькому ТЦК.

Мати у всьому звинувачує ТЦК

Водночас мережею шириться допис жительки Хмельницького Наталії Антонюк, яка звинувачує у смерті свого сина ТЦК та ВЛК. За її словами, Андрія Панасюка – її сина, 27 березня забрали у місцевий ТЦК. Жінка заявляє, що з її сина там буцімто знущалися, після чого у того піднявся тиск.

Наталія Антонюк стверджує, мовляв, скарги Андрія спочатку ігнорували, але потім нібито госпіталізували. Лікарі зробили йому нейрохірургічну операцію, але врятувати чоловіка не вдалося.



Жінка звинувачує ТЦК у смерті свого сина / Скриншот з мережі

Медики встановили, що у пацієнта були пошкодження мозку, які несумісні з життям. Жінка заявила, що вже подала скаргу до Міністерства оборони.