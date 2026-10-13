У Хмельницькому прогриміли вибухи

Ворожі війська запускають усе нові й нові дрони на міста України. Під ударом опинився Хмельницький.

Там прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Хмельницький?

Насамперед зауважимо, що для Хмельницького, а також для Кам'янець-Подільського районів близько 15:57 оголосили повітряну тривогу.

На регіон рухалися російські дрони. Зокрема, Повітряні сили писали про загрозу реактивного БпЛА на Хмельниччині в напрямку Ярмолинців.

Повідомлення про вибухи надійшло близько 16:30. Зауважимо, що станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, влада надасть ці дані згодом – у такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Де ще чули вибухи й фіксували наслідки російських обстрілів?

13 жовтня російські війська атакували Львівщину ударними безпілотниками. У Малехові пошкоджено кілька приватних будинків, відомо про трьох поранених. У самому Львові на тлі атаки реактивними БпЛА пролунали вибухи, працювала ППО.

Також російські військові вдарили по колоні цивільних, яка виїжджала з Куп'янська на Харківщині під час евакуації.