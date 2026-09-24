У четвер, 24 вересня, Росія запустила безпілотники по українських містах. У Хмельницькому чули звуки вибухів.

Про це писали місцеві телеграм-канали.

Що відомо про російський обстріл?

О 2:40 у Хмельницькому районі оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою безпілотників. О 7:56 Повітряні сили повідомили про ударний дрон у районі Красилова, який тримав курс на захід.

Приблизно о 8:06 у Хмельницькому пролунали вибухи. Станом на 8:22 у районі все ще зберігається загроза.