24 вересня, 08:08
Оновлено - 08:26, 24 вересня
У Хмельницькому пролунали вибухи
У четвер, 24 вересня, Росія запустила безпілотники по українських містах. У Хмельницькому чули звуки вибухів.
Про це писали місцеві телеграм-канали.
Що відомо про російський обстріл?
О 2:40 у Хмельницькому районі оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою безпілотників. О 7:56 Повітряні сили повідомили про ударний дрон у районі Красилова, який тримав курс на захід.
Приблизно о 8:06 у Хмельницькому пролунали вибухи. Станом на 8:22 у районі все ще зберігається загроза.