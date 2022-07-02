"Намагається ожити": у центрі Харкова на очах розвалюється відомий університет мистецтв

Розташований у самому центрі міста Харківський національний університет мистецтв сильно постраждав від перших ворожих обстрілів ще на початку повномасштабної війни.

Прямого влучання у навчальний заклад не було, але його зачепило під час інших атак по об'єктах у центрі міста – коли росіяни били по будівлі мерії, ТЦ чи адмінбудівлях. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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В університеті сильно пошкоджений дах та псуються інструменти

Зараз одні пошкодження будівлі тягнуть за собою й інші наслідки. Так, через сильно пошкоджений дах, вибиті вікна, тривалий вплив мінусових температур та дощі потріскали труби та батареї, а також почали страждати музичні інструменти.

Зокрема йдеться про фортепіано та піаніно, яких у цьому університеті дуже багато. Саме на них музиканти вчаться грати та готуються до міжнародних конкурсів.

Аби вберегти інструменти, керівництво університету почало збирати гроші на ремонт даху. На це потрібно 800 тисяч гривень. Це велика сума, тож щоб зібрати її, було створено окремий фонд – "Мистецький альянс". До нього можна долучитися і таким чином допомогти університету. Це вже активно роблять українські зірки, актори, музиканти та відомі випускники вишу, які організовують міжнародні концерти та фестивалі на підтримку України та Харкова у багатьох країнах світу.

Будівлю терміново потрібно ремонтувати / Фото Анни Черненко, 24 канал

Кореспондентка 24 каналу побувала в ХНУ, поспілкувалася з його викладачами та адміністрацією і навіть послухала музику, яка лунає в університеті мистецтв попри усі руйнування перешкоди.

Для Анни Черненко заграв викладач Олег Копелюк, який зараз готується представляти Харків на фестивалі в Ізраїлі, де також збиратимуть кошти для українців. Крім того, він розповів про перший жах, коли представники університету прийшли сюди у березні та побачили, що від вибухових хвиль від інструментів повідлітали клавіші.

Викладач Олег Копелюк грає у напівзруйнованому університеті мистецтв / Фото Анни Черненко, 24 канал

Перша проректорка вишу Ірина Суфленко підкреслила, що дах університету потрібно полагодити першою чергою, аби запобігти псуванню інструментів.

Для університету мистецтв найстрашніше – це інструменти, це дуже дорога річ. Новий інструмент Steinway коштує 6 мільйонів гривень. Це непідйомна сума, а у нас їх 66,

– пояснила вона.

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