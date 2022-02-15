Маємо заяву від Міністерства оборони Росії про те, що російські підрозділи повертаються з навчань до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом. Чому "з навчань" – бо концентрацію військ під нашими кордонами Москва офіційно назвала саме навчаннями.

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Водночас в Міноборони Росії кажуть, що навчання армійців Східного військового округу усе ще в Білорусі триватимуть. Там дата завершення буде 20 лютого.

Новина нам втішна і додає оптимізму, що нового нападу Росії на Україну поки не буде. Єдине, як правильно зазначив сьогодні міністр закордонних справ України, давайте спочатку на власні очі побачимо відведення тих військ, а вже потім будемо радіти. Вірити росіянам на слово – це себе не поважати.

"Про новини" за 15 лютого на 24 каналі: дивіться відео

То відводить війська, чи посилює

Речник Пентагону заявив, що за даними їхньої розвідки Путін останніми днями навпаки значно посилив свої війська сконцентровані біля України:

артилерією;

протиповітряною та протиракетною обороною;

десантними кораблями у Чорному морі;

піхотою;

логістикою;

підтримкою.

За словами цього речника, звуть його Джон Кірбі, Путін продовжує "робити те, що ви очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію".

Тобто ми маємо заяви від росіян, що вони згортають тепер свої війська біля українських кордонів, але американська розвідка водночас стверджує протилежне – що Росія свої війська продовжує концентрувати. І от кому вірити?

Вірити хочеться спільній заяві від американського президента та британського прем'єра – вони телефоном сьогодні поспілкувалися й кажуть, що все ще існує надія на дипломатичне розв'язання кризи, створеної Росією на кордоні України.

Вони знову в унісон пригрозили Росії "далекосяжною шкодою", якщо московські війська перейдуть українські кордони.

Що з "Північним потоком-2"

Глава європейської дипломатії Жозеп Баррель попередив, що у разі війни між Україною та Росією російський газогін "Північний потік-2" не дозволять запустити.

Нагадаю. Він добудований, але досі не сертифікований, а тому поки не функціонує. Для Путіна це дійсно може бути серйозна причина, щоб відмовитися від вторгнення в Україну або ж хоча б його відтермінувати.

Гарантії від США

Тепер до більш приємних новин. Нам Сполучені Штати ще трохи грошима допомогли, зокрема, дали "гарантії суверенних кредитів ще на 1 мільярд доларів".

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Що за гарантії таки – це, я так зрозумів, не "живі гроші" від американців, але лише можливість узяти ті гроші під американські гарантії.

Це також дуже круто, адже це дає сигнал іншим нашим кредиторам, що Україна "має фінансову подушку", а значить Україна вправі звертатися за новими кредитами. До прикладу, до того ж таки Міжнародного валютного фонду.

Подібні гарантії на мільярд євро надав нам Європейський Союз. Водночас Франція особисто дає нам ще 200 мільйонів євро. Також Німеччина дає 150 мільйонів від себе.

Ці от гроші, "кредитні гарантії", вони тепер дадуть нам можливість втримати курс гривні – адже нацвалюта і так останніми днями значно просіла на тлі тих усіх панічних повідомлень про російське вторгнення.