Он тут же бросился навязывать свой сценарий канцлеру Германии Олафу Шольцу. Как бы не извивался Путин, а западное сообщество продолжает укреплять Украину не только в военном плане, но и в экономическом.

До теми У Путіна немає іншого виходу, крім відведення військ, – російський правозахисник

Кремль возвращается к диалогу

Итак, начнем с громкого заявления от Минобороны России. Там заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов, которые и были переброшены к нашим границам, выполнили свою задачу и им пора возвращаться домой.

Но, чтобы не выглядеть лузерами, которые испугавшись бегут, Конашенков добавил, мол, не забывайте, наши войска проводят учения еще и в Беларуси, а также во всех примыкающих к России морях.

Но, тем не менее, такое заявление стало первым признаком того, что Кремль возвращается к диалогу. Или по крайней мере делает вид. И это прямой результат той информационной операции, которую накануне провернул Белый дом.

Смотрите WTF за 15 февраля на 24 канале: видео

Лживая информация Кремля

Здесь сделаю небольшое отступление. В последние несколько дней администрация Байдена запустила выверенную стратегию по сдерживанию Путина – фактически было объявлено, что уже 15 – 16 февраля Россия начнет вторжение на территорию Украины.

Думаю не стоит напоминать о призывах Госдепа к американцам покинуть Украину, об эвакуации многих дипломатических миссий, о выводе военных инструкторов США, Канады и так далее.

По сути, Запад заочно обвинил Кремль в вероятном нападении. И это являлось зеркальным отражением путинской стратегии, чего Москва точно не ожидала.

Россия всегда распространяла лживую информацию и провокации как повод для нападения.

Это было и в советские времена , когда Москва обстреляла своих солдат на границе с Финляндией, чтобы оправдать вторжение.

, когда Москва обстреляла своих солдат на границе с Финляндией, чтобы оправдать вторжение. Было и в современной истории России, когда в 1999 году ФСБ взрывало дома для оправдания войны с Чечней.

ФСБ взрывало дома для оправдания войны с Чечней. Когда Кремль в 2008 и 2014 годах нападал на Грузию и Украину.

Но Путин не ожидал, что подобная тактика, но в информационном поле, может быть применена и против него самого. Путин сам себя загнал в ловушку.

План Запада

Когда США начали обнародовать все данные разведки о планах Кремля, Путину приходилось оправдываться. А когда Запад объявил дату вторжения, то больное воображение Путина тут же нарисовало ему картинку как Запад или Украина совершают провокацию и обвиняют в этом Россию.

А потому Россия именно 15 февраля поспешила заявить, мол, видите, мы не нападаем, мы наоборот отступаем. Более того, прессалкаше МИД России Мария Захарова даже поспешила выставить это отступление как личную победу Кремля. Мол, во как мы уделали Америку.

Конечно, "Соловьевы" и "Скабеевы" тут же разнесут эту победную весть, совсем не понимая, что они клюнули на западную наживку.

Планировал ли Запад, или Украина совершать провокации, чтобы обвинить Россию в нападении? Конечно, нет. Но все прекрасно понимали, что в это поверит сам Путин. И это сработало.

К тому же, принято это решение было только вчера, когда Путин встретился с Лавровым и Шойгу. И когда Лавров постановочно на камеру убеждал Путина, что именно с помощью диалога можно добиться уступок от Запада. С чем глава Кремля согласился и утвердительно кивнул.

Кремль боится

Конечно, воспринимать обещание об отводе войск как полное отступление – не стоит. Ведь все мы помним такие же обещания еще весной прошлого года. Но это хороший показатель того, что Кремль боится.

К тому же, в НАТО точно начнут подталкивать Россию к деэскалации с новой силой.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг уже заявил, что сигналы из Кремля можно воспринимать со сдержанным оптимизмом, но в то же время, в НАТО не видят никаких реальных признаков того, что Кремль действительно отводит войска.

А потому, если Путин хочет нормального диалога, за словами об отводе должны последовать реальные действия.

Пока же этого не происходит, НАТО еще сильнее расширяют свое присутствие на восточном фланге. Более того, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить – как можно еще больше усилить Украину и союзников в Восточной Европе.

Украина и НАТО

К слову, Путин так пытался помешать сближению Украины и НАТО, что добился противоположного – уже 17 февраля состоится заседание министров обороны стран челнов Альянса.

На это заседание приглашен и министр обороны Украины, чтобы обсудить, какая помощь еще нужна Киеву, и в правильном ли направление движется Альянс в борьбе с Кремлем.

В Британии также не спешат верить Кремлю на слово. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прямо заявила, что пока не произойдет полного отвода войск от украинской границы, Европа все еще находится на грани войны. В то же время, у Путина осталось не так много времени, чтобы отступить.

Но заявление об отводе войск необходимо Кремлю и в другом эпизоде международного давления.

Напомню, Украина обратилась в ОБСЕ, чтобы там, ссылаясь на Венский документ, вызвали Россию на ковер для дачи объяснений – где и сколько российских войск сосредоточено на украинской границе, с какой целью происходит их скопление.

Читайте також "Не ведемо воєнної діяльності": Москва відреагувала на заклик України щодо Віденського документа

Сейчас же, когда Кремль заявляет об отводе, Россия вдруг отказывается принимать участие в заседании ОБСЕ, следовательно, объясняться Москва не станет, но вроде как устранит объект обеспокоенности.

Но всё же, мне кажется, что даже в Кремле начали понимать, что запугивание вторжением и постоянное повторение о требованиях гарантий безопасности действительно приводят к противоположному результату. А потому в Москве запускают новую стратегию шантажа Украины и Запада.

Новая стратегия шантажа

Я уже говорил о постановочном видео Путина и Лаврова о том, что Россия готова и дальше вести диалог с Западом, чтобы добиться хоть каких-то "гарантий".

И вот сегодня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, что Путин готов и дальше вести именно диалог, особенно в вопросе кризиса вокруг Украины. Такой себе миротворец, который и не собирался воевать.



Песков говорит, что Путин готов вести диалог / Фото Getty Images

Позже, во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, и сам Путин заявил, что Россия и дальше будет "придерживаться дипломатии".

То есть после неудачной попытки запугать Запад войсками, Путин готов вернутся к диалогу. Но возникает логичный вопрос – неужели он не припрятал на этот случай некий козырь в рукаве?

И, к сожалению, для самой России в Кремле родилась новая идея, как шантажировать Украину.

Госдума России сегодня проголосовала за обращение к Путину с просьбой немедленно признать так называемые республики. При чем "ЗА" проголосовало абсолютное большинство кремлевских прихвостней.

Это значит, что теперь Путин единолично, в любой момент, может подписать это обращение и признать квазиреспублики.

Здесь стоит сразу же отметить, что Госдума всегда выполняет спущенные Кремлем решения, а потому этот ход был просчитан лично Путиным и его шайкой.

И что примечательно – Госдума проголосовала за обращение к Путину как раз накануне визита в Москву канцлера Германии Олафа Шольца, который в Киеве заявлял, что альтернативы нормандскому формату для урегулирования конфликта на Донбассе – просто нет.

Очевидно, что документ о признании псевдореспубли станет новым шантажом – или Киев выполняет Минские соглашения на московских условиях, или Кремль признает эти республики.

Но, я не зря сказал, что такое решение вредит самим планам Кремля. Сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что признание боевиков будет означать полный выход России из минских соглашений.

К слову. Такого же мнение придерживается и генсек НАТО Йенс Столтенберг и добавляет, что такой шаг станет очередным нарушением международного права, что может повлечь за собой некие последствия.

Что говорит Шольц

А вот приехавший в Москву канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, не настолько критично настроен к России.



Олаф Шольц / Фото Getty Images

Во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным, Шольц заявил, что вопрос расширения НАТО сейчас даже не обсуждается, а потому Путину нечего переживать. В ответ Путин заявил, что хочет решить этот вопрос раз и навсегда.

Что же касается минских соглашений, то очень даже похоже, что Шольц будет продвигать идею особого статуса для Донбасса и изменений в Конституцию Украины.

По его словам, Зеленский пообещал ему, что в ближайшее время внесет на рассмотрение ТКГ законодательные акты об особом статусе и выборах в ОРДЛО.

С одной стороны это значит, что Киев сможет диктовать свои условия и свое виденье особого статуса.

это значит, что Киев сможет диктовать свои условия и свое виденье особого статуса. С другой стороны риторика Путина говорит о том, что Кремль вряд ли согласится на наши условия.

В своей речи он тут же подтвердил, что именно признание боевиков станет главным рычагом давления. По словам Путина, Россия, якобы не хочет войны, но на Донбассе идет геноцид, а потому Россия готова "защитить народ Донбасса".

Но, нужно отдать должное Шольцу, он все же обсудил с Путиным то, на чем настаивал Зеленский, а именно что Германия должна стать гарантом энергетической безопасности Украины.

Правда, ответ Путина оказался максимально расплывчатым – он гарантирует транзит газа через Украину и после 2024 года, но только если будет спрос и рентабельность.

Цивилизованный мир – на стороне Украины

И вот какие бы способы шантажа Путин не выдумывал, как бы Шольц не потакал этому, а всё же цивилизованный мир все равно остается на нашей стороне.

Кроме военной помощи, всё больше стран оказывают Украине и финансовую помощь, ведь в свете постоянной угрозы вторжения, привлекать инвесторов и развивать экономику сложно.

Помощь Украине

И вот накануне премьер Канады Джастин Трюдо заявил о передаче летального оружия на почти 8 миллионов долларов и предоставлении кредита на почти 400 миллионов долларов.

Кроме того, Европарламент одобрил выделение помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. При чем это будут как кредиты, так и гранты на поддержку экономики в сложные для Украины времена.

Цікаво Як і для чого усім нам потрібно зберігати спокій перед "вторгненням": декілька порад

США также не остались в стороне и кроме постоянных поставок оружия, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении кредитных гарантий на 1 миллиард долларов и продолжении сотрудничества с МВФ.

Так что, Россия может выдумывать сколько угодно вариантов шантажа. Но последние ее действия стают всё более хаотичными, а значит неуверенными. Поэтому, Украина, тем более с такими союзниками, точно выстоит.