Хоче ставитися до мене як до сина, – Зеленський окреслив відносини із Трампом
Володимир Зеленський заявив, що не може назвати президента США Дональда Трампа своїм другом. Він стверджує, що більш дружні відносини має із лідером Франції.
Про це президент України розповів в інтерв'ю France Inter.
Кого Зеленський вважає своїм другом?
Президент Зеленський визнає, що серед світлових лідерів його другом є Емманюель Макрон. Пояснив він це багаторічним спілкуванням та співпрацею у складний для України період.
Зокрема український лідер нагадав, що його перший закордонний візит після обрання президентом відбувся саме до Франції. А сформовані тісні контакти сприяли покращенню відносин двох країн, запевнив Зеленський.
Водночас із лідером США Володимир Зеленський має дещо складніші відносини.
Може, тому що він (Трамп – 24 Канал) старший. Може, тому що хоче ставитися до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки,
– сказав лідер України.