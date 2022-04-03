Хочу, щоб кожна російська мати побачила тіла закатованих на Київщині людей, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських матерів, які виростили не лише вбивць і мародерів, а ще й катів та ґвалтівників. Наслідки їхніх звірств у звільнених населених пунктах Київщини шокують.

У новому зверненні Зеленський емоційно звернувся до тих, хто виховав катів українського народу. Адже відповідальність за скоєні окупантами звірства лежить у тому числі й на їхніх матерях.

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"Що зробило вашій Росії українське місто Буча? "

Погодьтеся, що неможливо не помітити, ким насправді є твоя дитина, якщо вона втратила всі людські риси. А російських солдатів, які катували українців та українок на Київщині, інакше, як нелюдами, і не назвеш.

Російські матері! Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами? Ви не могли не знати, що всередині ваших дітей. Ви не могли не помітити, що вони позбавлені всього людського. Нема душі. Нема серця. Вони вбивали свідомо та із задоволенням,

– наголошує Зеленський.

Президент також додав, що російські військові жорстоко знущалися зі звичайних мешканців раніше затишних та мирних передмість Києва.

У замордованій окупантами Бучі, до прикладу, не було жодного військового об'єкта. Та армія мародерів й ґвалтівників на це не зважала.

Тепер кожна мати кожного російського солдата повинна побачити тіла вбитих у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі дорослих і дітей. Невинні українці загинули від рук їхніх синів.

Що зробив чоловік, який їхав вулицею велосипедом? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у ​​звичайному мирному місті? Навіщо душили жінок, вирвавши сережки із їхніх вух? Як можна було ґвалтувати мамів та вбивати їх на очах у дітей? Знущатися з їхніх тіл навіть після смерті? Навіщо чавили танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча?

– емоційно розмірковує Зеленський.

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Кадри з Київщини справді жахають, та ще страшніше, що просто зараз окупанти продовжують коїти злочини проти мирних мешканців ще окупованих територій України. Також невідомо, якими будуть наслідки російського "асвабаждєнія" для міста-мученика Маріуполя.

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