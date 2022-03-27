Хочуть емоцій влади: Верещук пояснила, чому окупанти дозволяють виїжджати з Маріуполя на авто

Українська влада робить все можливе, щоб проводити евакуацію людей з Маріуполя. Є тенденція, коли окупанти дозволяють людям покидати місто на власних авто, але перешкоджають організованій евакуації.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, чому все так відбувається. За її словами, ситуація у Маріуполі загалом зараз найбільш критична, повідомляє 24 канал.

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Росіяни дозволяють виїзд людей з міста на власних авто, щоб такою формою поведінки подавити волю української влади. Бо ж ми домовляємося про гуманітарні коридори, але ці домовленості не дотримуються. Вони постійно зриваються, людей змушують йти пішки. Хочуть створити тло, на якому влада буде змушена реагувати емоційно,

– пояснила Верещук.

Вона запевнила, що окупантам це нічого не дасть.

"Ми будемо стійкими, ми розуміємо їхню тактику й просимо людей берегти себе за можливості і якомога швидше вибиратися. Бо були дані, що деякі люди з Маріуполя чомусь не хотіли їхати, коли їм це пропонували", – сказала вона.

Також Верещук нагадала, що 27 березня відкрили один гуманітарний коридор до Маріуполя. Зараз туди прямують 15 автобусів. Людей збирають на Мелітопольському шосе і везуть до Запоріжжя.

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