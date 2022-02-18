Хочуть, щоб ми перші почали війну, – Цимбалюк про обстріл дитсадка на Донбасі

Російські найманці обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Бойовики намагаються спровокувати Україну на відповідь.

Про це в ефірі 24 каналу розповів єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк. За його словами, Росія наразі шукає приводу для нового вторгнення в Україну.

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У дитсадок поцілили навмисно

"Це (обстріл на Донбасі – 24 канал) називається "Гітлер на арені", вибачте, Росія на арені – створення приводу для вторгнення. Вони хотіли, щоб українці (обурені тим, що стріляють в дітей) завдали удару у відповідь і далі понеслось", – сказав Роман Цимбалюк.

Він повідомив, що українські військові відстежують плани Росії. Наказ прозвучав чітко – на провокації не піддаватися.

Навіть можу зацитувати повідомлення (військових – 24 канал), яке я отримав – щодо дитсадка: "Всі злі. Ці (нетелевізійне слово) навмисно вальнули туди. Хочуть, щоб ми перші почали". Почали що? Війну, нову фазу. Роман Цимбалюк Єдиний український журналіст, акредитований в Росії

Цимбалюк зауважив, що у 2008 році, приблизно у такий спосіб Росія почала "кошмарити" Грузію, щоб спровокувати бойові дії. Проте у випадку з Україною у Кремля нічого не вийшло

"Україна досить жорстко відреагувала, є всі оцінки – позиція держави, контакти з міжнародними партнерами про те, що це акт тероризму", – додав журналіст.

Роман Цимбалюк про атаку бойовиків на дитсадок: дивіться трансляцію

Обстріл на Донбасі: коротко