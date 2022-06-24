Хочуть використовувати у своїх цілях: окупанти намагаються розмінувати порт Бердянська

Російські окупанти намагаються розмінувати порт у Бердянську. Вони хочуть використовувати його у своїх цілях.

Росіяни розміновують Бердянський порт "в рамках логістичного забезпечення". Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 24 червня.

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Окупанти розміновують порт у Бердянську

В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ,

– мовиться в повідомленні.

Загалом ситуація на Південнобузькому напрямку не змінилася. Ворог обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу.

Також загарбники завдали авіаційного удару по позиціях ЗСУ в районі Білої Криниці. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь.

Ситуація на фронті: головне

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території Білорусі активно укріплюють позиції.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Товстодубового, Бачівського, Глухова та Манухівки Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни атакували з артилерії район Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізувалась діяльність диверсійно-розвідувальних груп.

На Слов'янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах Богородичного, Краснопілля, Курульки, Червоного, Рідного та Червоної Поляни.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог гатив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по Лисичанську й Борівському Тривають бої за Сєвєродонецьк.

Окупанти наступали біля Мирної Долини, бойові дії тривають. Наступ ворога в районі Борівського ЗСУ успішно зупинили.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілювали позиції українських захисників з артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Ворог намагається покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку ворог завдавав відкрив вогонь в районах Антонівки, Вугледара та Золотої Ниви. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ в паніці втекли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних боїв не зафіксовано. Росіяни обстрілювали позиції українських військових в районах Авдіївки, Уманського, Веселого, Новобахмутівки, Гуляйпільського, Білогір'я та Староукраїнки.

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