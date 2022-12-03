Хочуть здорових й повертають хворих: Лисянський повідомив жахливі факти депортації дітей в Росію

За 9 місяців повномасштабного вторгнення Росія прославилася найцинічнішими злочинами проти людяності. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях держава-агресорка проводить масштабну депортацію дітей.

Мовиться не лише про сиріт. Річ у тім, що примусова мобілізація забрала багато чоловіків з сімей – вони або вбиті, або зникли безвісти. Так, росіяни створюють спеціальні комісії з нагляду за неповнолітніми, які позбавляють мати батьківських прав й відправляють дітей до Росії. Про це 24 каналу розповів співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський

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"Вони ж знають, кого вони мобілізували. Бачать – мати з дитиною. Кажуть, що вона не може утримувати своїх дітей. Подали справу до суду, рішення прийняли, дитина опинилася десь в Уфі",

– відзначає Павло Лисянський.

Застосовують гітлерівські методи

Як стверджує Лисянський, згодом ворожа держава почала повертати вкрадених дітей. Річ у тім, що з березня 2022 року вони не проводили медогляд, і, виявилося, що чимало дітей мають проблеми зі здоров'ям.

Сім'я в Підмосков'ї взяла дитину, а потім приходить і каже: "Вона нам не потрібна, тому що хвора". Уявіть, що в дитини у голові коїться? Наскільки жахливий цей злочин!,

– акцентує співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Щоправда, росіяни вже знайшли рішення проблеми. Так, прем'єр-міністр Росії підписав указ від жовтня про проведення диспансеризації дітей перед їхньою депортацією. Якщо дитина здорова, відзначає Лисянський, тоді забирають, якщо ні – залишають на тимчасово окупованій території.

Співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки додав, що наразі встановлено близько 10 місць перебування українських дітей у Росії. Незабаром буде оприлюднений відповідний звіт.

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