Харківська облдержадміністрація на чолі з Айною Тимчук відправила до Києва дані, які не відповідають дійсності. Інформація стосувалася готовності приймальних відділень в опорних лікарнях для пацієнтів з коронавірусом.

Як з'ясував Newsroom, ще на початку квітня чиновники відправили до Кабміну документ про закінчення капітального ремонту в семи лікарнях. У цей список увійшли медустанови:

Богодухова;

Валок;

Краснограда;

Куп'янська;

Лозової;

Дергачів;

і Вовчанська.

Всього на ремонтні роботи було виділено 120 мільйонів гривень, з яких станом на 1 січня 2021 року було використано 117. Фінансування також здійснювалося за кошт місцевих бюджетів.

Інформацію про готовність приймальних відділень журналістам видання підтвердили й у Міністерстві розвитку громад і територій, пославшись на дані ХОДА. Однак реальність не скрізь збігається зі звітами чиновників. Журналісти відвідали лікарні, які були вказані у звіті обладміністрації.



Відповідь на запит / Скриншот

В Лозівській ЦРЛ відділення ще не почало працювати. Як розповіла кореспонденту Newsroom радник голови Лозівської міської територіальної громади Анна Скорик, залишилося зробити зовсім небагато.

"У будівлі робітники закінчують ремонт. Офіційне відкриття плануємо 11 травня. Зараз деякі приміщення нового приймального відділення вже функціонують, там працюють медики, вони приймають людей. У деяких приміщеннях все ще проходять роботи", – повідомила Скорик.

У Валківській ЦРЛ, незважаючи на відремонтований фасад будівлі й свіжий асфальт на тротуарах, приймальне відділення опинилося під замком. За словами співробітників лікарні, офіційне відкриття заплановане на 5 або 6 травня.

За даними журналістів "Вечірніх новин", ще не готові об'єкти у Вовчанську і Краснограді. У першому випадку головний лікар заявив, що ще йдуть ремонтні роботи. Самі будівельники коментувати ситуацію відмовилися і зникли від співробітників ЗМІ за дверима лікарні.

Що ж стосується ситуації в Краснограді, то ще 5 квітня голова ХОДА Айна Тимчук заявляла, що об'єкт готовий на 98%. Хоча на той момент, згідно з поданими до Кабміну даними, ремонт вже було закінчено. Станом на 21 квітня роботи ще тривали.



Вхід до Вовчанської районної лікарні / Фото "Вечірні новини"

Втім, на декількох об'єктах все ж вклалися в терміни. В Дергачівській ЦРЛ приймальне відділення розширили до 700 квадратних метрів. Тепер воно включає діагностичні та рентген-кабінети, а також кімнату для томографа.



Дергачівська районна лікарня / Фото лікарні

У приймальному відділенні Богодухівської ЦРЛ ремонтні роботи вийшли на завершальну стадію ще в червні 2019 року. На першому поверсі лікарні – в поліклінічному відділенні та хірургічному корпусі – замінили вікна, капітально відремонтували хол, а також коридор денного стаціонару та стоматологічного відділення. Інформацію про готовність приймального відділення журналістам Newsroom підтвердили й співробітники Куп'янської ЦРЛ.



Ремонтні роботи у лікарні / Фото Newsroom

Тобто ХОДА відрапортувала про готовність приймальних відділень у 7 лікарнях. З них зараз дійсно готові 3 об'єкти, ще 2 планують відкрити найближчим часом.