Холдинг TECHIIA підтримує свободу України: вже виділили 100 млн грн і збільшує фонд допомоги

Через громадську організацію "Фундація Течія" допомагаємо захистити свободу й територіальну цілісність нашої країни.

Співзасновники холдингу Олег Крот і Юрій Лазебніков уже виділили понад 100 млн власних коштів і збільшують фонд допомоги.

Фундація забезпечує повний цикл допомоги:

виділяє кошти на закупівлю амуніції, засобів захисту, одягу та взуття;

шукає постачальників;

налагоджує логістику і забезпечення по всій Україні.

Фонд продовжує зростати, а охочі фінансово допомогти Україні можуть перераховувати кошти "Фундації Течія" за посиланням. Ліміт одного переказу – 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає. Звіти про використання коштів та надану допомогу будуть регулярно публікуватися на сайті Фундації.

Ми – українці. Наша українська кров кипить, і її течія спонукає нас діяти. Ми вільні люди та відстоїмо свою свободу. Ми прагнемо жити в мирі на своїй землі – і так і буде. Слава Україні!,

– сказали Олег Крот і Юрій Лазебніков.

"Фундація Течія" вже кілька років займається проєктами з сектору охорони здоров’я: вирішення проблеми дитячої онкології, закупівля обладнання та медикаментів для дитячих лікарень, реабілітація дітей після важкого лікування або зі складними діагнозами. Співзасновники TECHIIA обіцяють: навіть зважаючи на війну, Фундація продовжить роботу всіх проєктів і масштабує їх.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!