У яких областях буде прохолодніше, а де вдарить тепло цього тижня: відповідь синоптика

Погода в Україні найближчими днями буде контрастною – в одних регіонах температура знизиться через вплив атмосферних фронтів та інших чинників, тоді як в інших областях сонячні умови сприятимуть потеплінню.

Про це повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.

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Які температури будуть в Україні?

Іван Семиліт з посиланням на дані фахівців Укргідрометцентру повідомив, що температура повітря в Україні цього тижня здебільшого становитиме від 23 до 28 градусів тепла – найтепліші умови очікуються на південному сході і півдні.

Розподілення буде таке, що на заході буде прохолодніше, тоді, коли на сході буде тепліше. За рахунок того, що із заходу до нас будуть надходити атмосферні фронти – більше хмарності і менший прогрів приземного шару повітря, тоді, коли на сході більше сонячних прояснень і буде інтенсивніший прогрів,

– пояснив він.

За його словами, високі температури фіксують зазвичай у Харківській та Луганській областях, оскільки там загалом найтепліше за кліматичним розподіленням. Утім, сказати, де буде найтепліше невдовзі, наразі складно.

Крім вищезгаданого, представник Укргідрометцентру нагадав, що абсолютний максимум по території України був зафіксований саме у Луганській області у 2010 році. Тоді стовпчики термометрів підвищилися до 42 градусів тепла.

Що буде з погодою невдовзі?

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр повідомляв, що найближчими днями погодні умови сприятимуть розвитку конвективних процесів, через що вдень подекуди очікуються короткочасні дощі і грози.

Загалом найбільше опадів очікується наприкінці робочого тижня. Суттєвих температурних коливань не прогнозують. Таку погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску та волога тепла повітряна маса.

Ігор Кібальчич повідомляв, що в Україні переважатиме нестійка погода з грозовими дощами, які періодично охоплюватимуть більшість областей. Також можливі шквали і поступове підвищення рівня пожежної небезпеки у лісах.