Холодні батареї та перерахунок: куди скаржитися і як вирішити проблеми з опаленням

В Україні 97% житлових будинків вже під'єднали до теплопостачання. Втім, українці й досі часто стикаються з проблемами з опаленням.

Коли ж має розпочинатися опалювальний сезон, що робити, якщо тепло затримується, та куди скаржитися на відсутність опалення – 24 канал дізнавався у юристів та експертів.

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Коли починається опалювальний сезон

Рішення про початок та закінчення опалювального сезону ухвалює самостійно місцева влада кожного населеного пункту, тому єдиної дати тут немає. Але у законах є уточнення, що опалювальний період починається у тому разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°C та нижче.

Яна Будова, адвокатка АО "ДІКСІ ЛЕКС" пояснила, що в будь-якому населеному пункті подачі тепла у квартири передує відповідне рішення органу місцевого самоврядування. Цього року такі рішення масово почали ухвалюватися у першій половині жовтня. Але змістовно вони ж все-таки мають одну суттєву відмінність.

Наприклад,початок опалювального сезону було прив’язано до настання події –, що фактично продублювало положення вже згаданих Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Тоді як в Хмельницькому або Кам'янському початок подачі тепла до осель визначено конкретною датою. Такий підхід можливо не чітко узгоджується з Правилами, проте дозволяє чітко розуміти, в тому числі відповідним службам, алгоритм дій, не очікуючи на настання "середньодобових 8°C".

На практиці подача тепла у квартирні радіатори не завжди пов'язана лише з кліматичними чинниками. Факторів багато, як-то технічний стан мереж, котелень, балансоутримувач будинку (ОСББ, "комунальна ЖЕО"). Якщо будинок обслуговує ОСББ або ЖБК, фактична подача тепла у квартири відбувається за зверненням органу управління такого будинку незалежно від старту опалювального сезону в цілому по місту,

– уточнила Будова.

У разі відсутності опалення потрібно дзвонити до ЖЕКу або диспетчерської тепломережі / Фото Unsplash

Куди скаржитися, якщо не дали опалення

Яна Будова додала, що відповідальність за холодні батареї може бути на різних суб'єктах. У будь-якому разі за відсутності тепла скарга може бути направлена до відповідного виконавчого комітету населеного пункту (або профільного департаменту чи управління). Саме органи місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи й підприємства покликані координувати та контролювати хід старту опалювального сезону.

Якщо рішення про початок опалюваного сезону прийнято, але теплопостачальна організація не вмикає систему опалення, необхідно звертатися до постачальника послуги з опалювання. Якщо рішення про початок опалюваного сезону не прийнято, а середня температура зовнішнього вже понад три доби становить 8°C та нижче – до органу, який має ухвалювати рішення про початок опалюваного сезону,

– розповів адвокат Володимир Фогель.

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Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners, нагадала: якщо в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій ні – теж потрібно звертатися до балансоутримувача, адже тепло в будинок подається, але є проблеми у внутрішньобудинковій системі. Якщо градусник показує менше ніж 18 градусів, слід запам'ятати наступний алгоритм дій:

зателефонувати до ЖЕКу або до диспетчерської тепломережі, на інші телефони служб, які відповідають за надання послуги. Повідомити їх про наявність проблеми. Через те, що системи зношені, можливо сталася аварія і зараз працюють над її усуненням. Вас проінформують про стан справ і перерахунок буде здійснено автоматично відповідно до пунктів закону.

написати заяву до ОСББ або ЖЕКу з вимогою відправити фахівців та провести оцінку ситуації. В очікуванні перевірки не бажано використовувати тепловентилятор, кондиціонер чи інші прилади для обігріву приміщення для достовірності результатів. Працівники, які проводять перевірку, складають акт про температурні показники. У документі фіксують поточну температуру, її відхилення від нормативної, протягом якої показники не відповідають нормам. Один екземпляр акту залишається у вас, другий підшивається у комунальних служб. За результатами, зафіксованими документально, проводиться перерахунок оплати за послугу.

Якщо немає об'єктивних причин, що призвели до зниження температури, необхідно залишити заявку на перевірку систем. Як правило, комунальні служби після виконання робіт уточнюють, чи вирішена проблема.

Температура у квартирі не може бути менше ніж +18°C / Фото Unsplash

Скільки може бути відсутнє опалення у холодну пору року

Марина Семенова, адвокатка адвокатського бюро "ЮФ "Семенова і Партнери", зазначила, що згідно з санітарними нормами опалення житлових приміщень, температура в житлових кімнатах повинна бути не нижче ніж 18°C, а в кутових – 20°C. Строк відхилення від цього нормативу не може перевищувати 12 годин на добу.

Відповідно якщо температура нижче, немає сенсу чекати якісь певний період. Для того щоб найшвидше виправити ситуацію, необхідно звернутися до постачальника послуг з відповідною скаргою та отримати реєстраційний номер звернення.

Після отримання звернення представник постачальника послуг повинен прибути до дому заявника не пізніше ніж протягом доби після отримання звернення для встановлення факту того, що послуга з постачання тепла доступна не в повному обсязі. Представник постачальника сумісно з заявником має скласти Акт-претензію про неналежне надання або ненадання послуг,

– пояснила Семенова.

Якщо ж представник виконавця не приїде в установлений договором строк, щоб перевірити ситуацію та підписати акт-претензію, цей документ все одно вважається дійсним, якщо його підписали хоча б два споживачі, що мешкають в цьому будинку. У разі невиконання вимог споживача, необхідно звертатися до суду.

Якщо у квартирі зберігається температура нижче 18°C, можна вимагати перерахунок / Фото Unsplash

Катерина Аніщенко додала, що закон дозволяє вимикати центральне опалення не частіше, ніж 1 раз на 30 днів, та й то лише на 12 годин.

Якщо у квартирі зберігається температура нижче 18°C, можна вимагати провести перерахунок:

за +17°C у денний час ви маєте право сплатити лише 95% від тарифної вартості;

за +16°C – 90% від тарифної вартості;

+15°C – 85% від тарифу;

+14°C – 80% від тарифу;

+13°C – 75% від тарифу;

+12°C – 70% тарифу.

Якщо температура нижча за 12 градусів, то за опалення за рахунками можна не платити. Розміри зміни платежу можна проконтролювати у платіжці. Якщо тепломережі не приймають претензію, необхідно, щоб під актом підписалося більш як двоє користувачів послугами, тобто сусідів,

– уточнила Аніщенко.

Далі документ реєструється у журналі постачальника послуг, після чого постачальник повинен протягом трьох днів розв'язати проблему чи провести перерахунок.

Центральне опалення можна вимикати не частіше, ніж раз на 30 днів / Фото Pixabay