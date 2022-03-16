Холодноярівці ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С"

У ніч на 16 березня бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вдалося розгромити дивізіон російських самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".

Черговою звитягою холодноярівці відзначилися під час оборони Сумщини. Вони наголосили, що нічний бій з окупантами був запеклим, але в ньому вдалося здобути перемогу.

До теми Чорні запорожці на Київщині знищили колону артилерії окупантів: потужне відео

Гаубичний дивізіон окупанти сховали на залізничному вокзалі

Ворог розмістив свої самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С" в тимчасово окупованому селі Тростянці на Сумщині. Із них окупанти гатили по різних населених пунктах регіону.

При цьому вже традиційно рашисти прикривали свою техніку цивільною інфраструктурою: їхній гаубичний дивізіон дислокувався на площі залізничного вокзалу Тростянець-Смородино.

Відтак, уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі поруч було непростим завданням. Та холодноярівцям вдалося впоратися із ним на відмінно.

Влучна робота холодноярівців по гаубичному дивізіону рашистів: дивіться відео

У цьому ж районі холодноярівці знищили колону російської техніки.

"Холодний Яр" холодно розгромив ворожа техніку на Сумщині: дивіться відео

До теми – Поле бою, де розвивається контрнаступ ЗСУ: відео від наших захисників