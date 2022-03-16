Холодноярівці ювелірно знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С"
Джерело:93 ОМБр "Холодний Яр"
У ніч на 16 березня бійцям 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вдалося розгромити дивізіон російських самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С".
Черговою звитягою холодноярівці відзначилися під час оборони Сумщини. Вони наголосили, що нічний бій з окупантами був запеклим, але в ньому вдалося здобути перемогу.
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Гаубичний дивізіон окупанти сховали на залізничному вокзалі
Ворог розмістив свої самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С" в тимчасово окупованому селі Тростянці на Сумщині. Із них окупанти гатили по різних населених пунктах регіону.
При цьому вже традиційно рашисти прикривали свою техніку цивільною інфраструктурою: їхній гаубичний дивізіон дислокувався на площі залізничного вокзалу Тростянець-Смородино.
Відтак, уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі поруч було непростим завданням. Та холодноярівцям вдалося впоратися із ним на відмінно.
Влучна робота холодноярівців по гаубичному дивізіону рашистів: дивіться відео
У цьому ж районі холодноярівці знищили колону російської техніки.
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