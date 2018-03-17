"Холостяк" Рожден Анусі зізнався, чому розірвав стосунки з відомою співачкою

Музикант та саунд-продюсер Рожден Анусі розповів деталі стосунків зі співачкою Анною Сєдоковою. Окрім цього, співак заявив, що саме стало причиною припинення роману із зіркою.

Учасник популярного телепроекту "Холостяк" Рожден Анусі, який нещодавно підтвердив інформацію ЗМІ про стосунки з екс-учасницею популярного гурту "ВІА Гра" Анною Сєдоковою, заявив, що хотів стати батьком для дітей співачки. Однак згодом пара вирішила розійтись.

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Тоді ані Рожден Анусі, ані Анна Сєдокова не коментували всі чутки, які просочувались в пресу, передає журнал Viva. Проте після запуску проекту "Холостяк" саунд-продюсер все ж зізнався, що стало причиною припинення стосунків з відомою співачкою. Так, за словами Рождена, вони були надто різними.

Чому не склалося? Думаю, можна навіть не ставити це питання, а подивитися на Аню, на її життя, на її оточення і на те, що з нею відбувається. Подивитися на мене, що зі мною відбувається. Здається, очевидно і зрозуміло, що ми трішки різні. От і все,

– зазначив Рожден Анусі.

Нагадаємо, що 9 березня 2018 року стартувало найромантичніше шоу країни "Холостяк". Головним героєм проекту став музикант Рожден Анусі. більш відомий за сценічним ім'ям ROZHDEN. Хоч чоловік не здобув спеціальної освіти, та все ж самостійно навчився грати на музичних інструментах і відкрив свою студію звукозапису в Одесі.