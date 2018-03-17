13:31
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

"Холостяк" Рожден Анусі зізнався, чому розірвав стосунки з відомою співачкою

2092 Читать новость на русском
Рожден Анусі та Анна Сєдокова
Рожден Анусі та Анна Сєдокова

Музикант та саунд-продюсер Рожден Анусі розповів деталі стосунків зі співачкою Анною Сєдоковою. Окрім цього, співак заявив, що саме стало причиною припинення роману із зіркою.

Учасник популярного телепроекту "Холостяк" Рожден Анусі, який нещодавно підтвердив інформацію ЗМІ про стосунки з екс-учасницею популярного гурту "ВІА Гра" Анною Сєдоковою, заявив, що хотів стати батьком для дітей співачки. Однак згодом пара вирішила розійтись.

Читайте також: Холостяк 8 сезон: що відомо про головного героя шоу – Рождена

Тоді ані Рожден Анусі, ані Анна Сєдокова не коментували всі чутки, які просочувались в пресу, передає журнал Viva. Проте після запуску проекту "Холостяк" саунд-продюсер все ж зізнався, що стало причиною припинення стосунків з відомою співачкою. Так, за словами Рождена, вони були надто різними.

Чому не склалося? Думаю, можна навіть не ставити це питання, а подивитися на Аню, на її життя, на її оточення і на те, що з нею відбувається. Подивитися на мене, що зі мною відбувається. Здається, очевидно і зрозуміло, що ми трішки різні. От і все,
– зазначив Рожден Анусі.

Нагадаємо, що 9 березня 2018 року стартувало найромантичніше шоу країни "Холостяк". Головним героєм проекту став музикант Рожден Анусі. більш відомий за сценічним ім'ям ROZHDEN. Хоч чоловік не здобув спеціальної освіти, та все ж самостійно навчився грати на музичних інструментах і відкрив свою студію звукозапису в Одесі.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 2438
Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
сьогодні, 11:21 Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
47238
День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
сьогодні, 10:00 День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
Настя Сукач 2509
Опровергаем один из главных мифов
сьогодні, 08:41 Опровергаем один из главных мифов "ЛНР"
Ольга Черненко 2459
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 березня, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 1166
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук