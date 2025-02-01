У Берліні помер колишній президент Німеччини Горст Келер

1 лютого стало відомо, що на 82-му році життя помер дев'ятий післявоєнний президент Німеччини Горст Келер. За час своєї кар'єри він отримав визнання та симпатію серед громадян.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle. Горст Келер очолював Німеччину з 2004 по 2010 рік.

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У Німеччині від хвороби помер Горст Келер

У заяві офісу президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра повідомили, що колишній глава держави Горст Келер помер в колі родини в Берліні. Він боровся з хворобою, яка вранці 1 лютого забрала його життя.

Келеру був 81 рік. Він запам'ятався в Німеччині, як глибока та вдумлива людина. За своє життя Горст Келер досяг великих успіхів і робив все можливе для розвитку своєї країни.

Ми втратили високоповажну та надзвичайно популярну людину, яка досягла великих успіхів – для нашої країни та світу,

– написав Штайнмаєр у листі співчуття.

У 2004 році Горст Келер був майже не відомий широкій громадськості, але завдяки своїй політиці зміг стати одним з найбільш визнаних президентів Німеччини.

Усьому що він говорив і робив, зазвичай передували довгі та глибокі роздуми та дискусії, – додав нинішній президент Німеччини.

Що відомо про Горста Келера

Горст Келер був успішним фінансистом та обіймав посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ). Він прагнув зробити роботу фонду прозорішою та пристосованою до запобігання кризових явищ. Келеру вдалося організувати співпрацю МВФ зі Світовим банком та ініціював у фонді багато реформ.

Пізніше він повернувся в політику і став федеральним президентом Німеччини. Під час каденції він намагався розв'язувати проблеми зайнятості населення, збереження та створення нових робочих місць, покращення системи освіти та шукав нові підходи до демографічних змін у країні.

Також Келер був соратником з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Свого часу вона активно лобіювала його на пост президента.

Хоча Горст Келер і був популярним посадовцем, але він зіштовхнувся з критикою після його суперечливих коментарів під час поїздки до Афганістану. Через це Келер пішов у відставку 31 травня 2010 року.

Після президентства Горст Келер працював над державними справами далі, обіймаючи посади в галузі закордонних справ, проєктів щодо розвитку в Африці та зміни клімату.