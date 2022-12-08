В ЄС підтримали приєднання ще однієї країни до Шенгенської зони, а Болгарії та Румунії – ні

Глави міністерств внутрішніх справ країн-членів ЄС досягли згоди щодо приєднання Хорватії до Шенгенської зони. Водночас консенсусу щодо Румунії та Болгарії не дійшли.

Хорватія стане частиною Шенгенської зони вже з 1 січня 2023 року. Водночас у ЄС сподіваються, що найближчим часом до зони приєднаються Болгарія та Румунія.

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Чому Болгарія та Румунія не стали частиною Шенгену

Болгарія та Румунія одночасно стали членами Євросоюзу 1 січня 2007 року, тому ті чи інші рішення у євроінтеграції цих двох держав приймаються одночасно. У ЄС майже немає претензій до Румунії, хоча окремі політики звинувачують Бухарест у проблемі корупції на кордонах.

Найбільшого опору в ЄС зазнає питання приєднання Болгарії до ЄС. Найбільшим противником цього є Нідерланди. Тамтешній прем'єр Марк Рютте неодноразово заявляв про те, що мігранти потрапляють до Болгарії через кордон з Туреччиною за 50 євро.

Румунії також закидають цю проблему, мовляв, Бухарест та Софія поглиблять міграційну кризу. Та якщо говорити про Нідерланди, то до Румунії у них претензій немає, але через те, що одне рішення стосується двох країн, вони виступають рішуче проти.

Що кажуть у ЄС про це рішення

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан привітав рішення ЄС про приєднання Хорватії до Шенгенської зони. Варто відзначити, що ця країна стала членом ЄС у 2013 році і поки що є останньою країною, яка вступила до Євросоюзу.

Віт Ракушан висловив сподівання, що Болгарія та Румунія неодмінно стануть частиною Шенгену.

Я дуже радий, що під час чеського головування Хорватія змогла зробити два важливі кроки у своїй європейській інтеграції, приєднавшись до зони євро та Шенгенської зони. Я впевнений, що ці успіхи прокладуть шлях для інших держав-членів, які виконають умови, щоб зробити наступний крок у своєму європейському шляху, і мої колеги та я продовжуватимемо наполегливо працювати, щоб гарантувати, що ми зможемо прийняти Болгарію та Румунію до Шенгенської зони. сім'я в найближчому майбутньому,

– наголосив Ракушан.

Тепер у Шенгенській зоні є 27 країн, з яких 23 – члени Євросоюзу. Крім Болгарії та Румунії, не є частиною Шенгену Кіпр та Ірландія. Остання провадить власну візову політику.

Серед країн, які не є членами ЄС, до Шенгенської угоди приєдналися Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн та Швейцарія.