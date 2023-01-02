Хорватія приєдналася до Шенгенської зони та перейшла на євро

Хорватія з 1 січня офіційно увійшла до Шенгенської зони вільних подорожей. Також Хорватія приєдналася до зони використання платіжної одиниці євро.

Хорватія стала 20 країною ЄС, яка використовуватиме євро в якості спільної платіжної одиниці. Крім того, Хорватія 27 – член Шенгенської зони.

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Хорватія ввела євро на 10 році членства в ЄС

На 10 році членства в ЄС Хорватія стала частиною найтіснішої інтеграції в ЄС, що приносить користь нашим громадянам та економіці,

– йдеться у повідомленні Представництво Хорватії при ЄС.

Хорватська національна валюта куна буде поступово замінюватися на євро за стабільним курсом 1 євро за 7,53450 кун. Процес обміну триватиме два тижні.

Тобто під час платежів у національній валюті мешканці та гості Хорватії отримуватимуть решту вже у євро. Подвійні ціни в національній валюті та у євро позначаються в Хорватії з 5 вересня 2022 року та будуть вказуватися для всіх товарі до 31 грудня 2023 року.

Куни можна буде без додаткових зборів обміняти на євро у фінансових установах та у поштових відділеннях країни до 30 червня 2023 року. Національний банк Хорватії буде вільно обмінювати куни на євро без будь-яких зборів до 31 грудня 2025 року.

Відтепер громадяни, які їдуть в Хорватію або з неї, можуть подорожувати без контролю на внутрішніх кордонах.

У ЄС привітали Хорватію

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала ці зміни "двома величезними досягненнями" для наймолодшої країни-члена ЄС.

Вона сказала, що 1 січня – коли офіційно відбулися зміни – "увійде в підручники історії". Перш за все це буде моментом "радості та гордості для хорватського народу", сказала вона.

"Це свідчення вашої дивовижної подорожі, вашої наполегливої праці та вашої рішучості" – заявила фон дер Ляєн.

Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович заявив, що Хорватія "досягнула своїх стратегічних, державних і політичних цілей".