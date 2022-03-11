Хорватські партнери поки досліджують питання, це скоріш за все російський безпілотник
Безпілотник, який впав на території Хорватії сьогодні вночі, скоріш за все російський. Наразі хорватські партнери досліджують це питання.
Про це повідомив речник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.
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Хорватські партнери зараз з'ясовують остаточно, який безпілотний літальний апарат, кому належить, як він прилетів, куди впав. Потім нададуть офіційну інформацію. Попередньо вони сказали, що з території України, але напевно, що не український безпілотник,
– зазначив Арестович.
Та пояснив, що в України просто немає безпілотників, які можуть пролітати на таку відстань.
Це безпілотник, скоріш за все, російський, який запускався на нашу територію. Він втратив управління і залетів аж до Хорватії,
– додав Арестович.
Що відомо про безпілотник, який впав у Хорватії
- У західній частині хорватської столиці Загреба у ніч проти 11 березня розбився невідомий літальний апарат.
- Раніше повідомляли, що літальний апарат прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії. За даними міноборони Румунії, безпілотник пробув на території країни лише декілька хвилин – у період з 23:23 до 23:26.
- У міноборони Румунії заявили, що безпілотник залетів з території України.
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