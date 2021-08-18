Хотіла до в'язниці: у Мелітополі жінка замучила викликами поліцію

Жінка у Мелітополі 17 серпня викликала поліцію та повідомила, що вбила знайомого. Поліція приїхала на виклик, та нічого незаконного не виявила.

Тоді жінка заявила, що хоче потрапити у в'язницю. Поліція виписала жінці штраф за свідомо неправдивий виклик.

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Поліція виписала штраф жінці, яка вже вдруге за місяць викликає поліцію

17 серпня орієнтовно о 8 годині у поліцію зателефонувала жінка, яка повідомила, що в квартирі вбила знайомого чоловіка,

– розповіли поліцейські.

Співробітники групи реагування патрульної поліції виїхали на адресу жінки, щоб перевірити інформацію. Вони зустріли її біля під'їзду одної з багатоповерхівок по вулиці Гетьманській у Мелітополі.

Тоді жінка 1973 року народження розповіла, що:

нікого вона не вбивала;

зробила хибний виклик поліції через те, що "невдоволена власним життям і хоче потрапити до місць позбавлення волі".

Поліція провела з жінкою бесіду та виписала поставу за фактом свідомо неправдивого виклику спецслужб. Як покарання їй дали 850 гривень штрафу.

У поліції розповіли, що це вже друга постанова з початку місяця. Адже жінка вже виконала поліцію безпідставно 8 серпня.

Саме тому жінка має сплатити 1700 гривень штрафу.

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