Хотіли підкорити Герлах: 3 поляків загинули у словацьких Татрах

У Словаччині рятувальники виявили у Татрах тіла 3 туристів з Польщі. Вони вирушили у гори, аби підкорити найвищу вершину – гору Герлах.

Зв'язок з туристами втратили ще 7 січня. Того ж дня словацькі та польські рятувальники почали операцію з порятунку.

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Вже 9 січня після опівдня рятувальники виявили 3 мертвих людей під південною стіною Малого Герлаха.

Наразі тривають невідкладні рятувальні роботи. Після цього тіла загиблих туристів транспортуватимуть до населеного пункту Старий Смоковець, що на території Словаччини.

На гору Герлах можуть здійснювати сходження лише особи з відповідною альпіністською підготовкою і спеціальним спорядженням.

За даними рятувальників, пошуки проводили з використанням усіх доступних засобів: гелікоптерів, дрона та пристроїв для визначення розташування мобільного телефону. Причину загибелі туристів розслідуватимуть.

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Що цьому передувало