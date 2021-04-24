У Хотині невідомі понівечили могилу бійця АТО: фото

На Буковині невідомі розгромили пам'ятник захиснику України Сашку Ковалю. ​Це сталось напередодні дня народження хлопця – 26 травня йому мало виповнитись 24 роки.

Вандали у Хотині, що на Буковині, розбили пам'ятник на могилі захисника України Сашка Коваля. Про це повідомило місцеве видання.

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Інцидент стався напередодні дня народження

Могила Сашка Коваля розташована у Хотині на новому кладовищі міста. Саме там невідомі розбили фотографію на пам'ятнику захисника, розтрощили всі лампадки.

Це сталось напередодні дня народження Сашка – хлопцю 26 травня могло виповнитись 24 роки.

Люди в коментарях обурились такій поведінці: "Це виродок, більше слів нема", "Жах!!! Нелюди ті, хто це зробив".

Мати воїна вже звернулась в поліцію.

Що кажуть в поліції

Слідчі повідомили, що 24 квітня до них звернулася жінка з Хотина. Вона написала заяву, що невідома особа пошкодила пам’ятник на могилі її сина, учасника АТО.

Зараз на місці злочину працюють поліцейські та криміналісти.

Правоохоронці встановили, що днями невідома особа, використовуючи лампадки, зруйнувала пам'ятник на могилі учасника АТО. Суму завданих збитків наразі встановлюють,

– повідомляють в поліції.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань через наругу над могилою. Порушнику загрожує позбавлення волі до 3 років.

Що відомо про Сашка Коваля

Джерело: "Молодий буковинець"