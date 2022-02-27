Хотіньська тергромада роззброїла ворожу техніку власноруч: промовисті фото
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Територіальна громада селища Хотінь, що на Сумщині, власноруч роззброїла ворожу техніку. Промовисті фото уже з'явилися в мережі.
Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький. Його публікація в телеграмі супроводжується кількома промовистими світлинами.
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Тергромада роззброїла ворожу техніку власноруч
Відразу ж зауважимо, що на серці стає тепліше, коли ми бачимо кожного роззброєного рашистського окупанта. Та й подібні фотографії вкотре доводять, що український народ не спинити.
На світлинах, які з'явилися в мережі, можна побачити танк і бронетехніку, які стоять у полі. Також можна зауважити, що на танку стоять чоловіки з територіальної громади. Один із них тримає у руках телефон. Підозрюємо, щоб поділитися гарною новиною з побратимами.
Ворожу техніку зупинили представники тергромади / Фото з телеграму Дмитра Живицького
Ворожу техніку зупинили представники тергромади / Фото з телеграму Дмитра Живицького
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