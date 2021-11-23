Хотів передати секретні дані про оборонні розробки: жителя Миколаєва запідозрили у держзраді

Жителя Миколаєва підозрюють у державній зраді. Чоловікові інкримінують спробу продажу секретних оборонних розробок.

Пресслужба СБУ повідомила, що підозрюваний намагався продати іноземцям секретну проєктну документацію у сфері військового кораблебудування. За інформацією правоохоронців, миколаївець вже отримав за свої дані декілька "авансів".

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У СБУ повідомили, що після тривалих та об'ємних досліджень у Міноборони підтвердили – вказані матеріали містили державну таємницю.

Її витік може завдати шкоди обороноздатності країни, економічним та інформаційним інтересам держави,

– мовиться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про державну зраду. Наразі триває слідство.

Державну таємницю затриманий "оцінив" у 2 мільйони

Загалом за свої дані затриманий просив 2 мільйони доларів. Контррозвідникам вдалося задокументували, що чоловік вже отримав за свої послуги декілька авансів у розмірі 7 тисяч доларів.

Правоохоронці викрили зловмисника під час передачі 243 тисяч доларів. Під час обшуків у затриманого вилучено документи та комп'ютерну техніку. На ній містяться докази протиправної діяльності.