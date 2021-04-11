Хотів підставити брата: на Закарпатті поліція встановила винного у ДТП

У Закарпатській області у Тячівському районі 29 березня нетверезий чоловік наїхав на жінку-пішохода. Жертва аварії загинула на місці. Знадобився час, аби встановити, хто був за кермом автівки.

Замість п'яного водія, вину на себе погодився взяти його рідний брат. Проте цю схему "розкусили" поліцейські.

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Схему прикривали співробітники поліції

Як виявилось у такому задумі братів прикривали деякі співробітники правоохоронних органів. Тепер проти так званих стражів порядку розпочали службове розслідування.

Поліцейських, які фальсифікували документи, вже звільнили. Матеріали направлять у Державне бюро розслідувань.

Водієві готують повідомлення про підозру

Наразі зі справжнім фігурантом справи проводять слідчі дії та готують йому повідомлення про підозру. Незабаром проведуть експертизи та слідчі експерименти.

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Провадження розпочали за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає –