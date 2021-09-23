Він у цей момент викрикував запитання "Коли вас усіх уб'ють?". Мовилося про українських службовців, які воювали на Донбасі. Козловський був учасником війни протягом 2014 – 2015 років.

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"Вбивав жителів Донбасу"

Про цей інцидент повідомив сам депутат на своїй сторінці у фейсбуці. Допис із розповіддю видалила адміністрація фейсбуку, проте його скриншот досі можна зустріти в мережі.

Чоловік написав, що приблизно об 11 вечора він прокинувся від сильного гуркоту у двері та лайки. Коли він вийшов, під дверима вже нікого не було. Проте поверхом нижче продовжували кричати образи. Всі вони стосувалися участі у війні.

А саме, що я вбивав жителів Донбасу, грабував їх, а потім, ще став і депутатом. Спустившись, я побачив свого сусіда знизу, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння і продовжував волати на всю вулицю “коли вас усіх уб'ють,

– розповів Козловський.

Депутат додав, що після цього гармидерник спробував влаштувати бійку. Проте він був дуже п’яним, тому подолати опонента було не важко.

Лаяв і патрульних

Після цього дружина депутата викликала правоохоронців. Коли вони прибули, зловмисник продовжував кричати образи. Зокрема, дісталося трішки нецензурної лексики й правоохоронцям.

Тому бешкетника забрали до відділку. Проте через годину він повернувся та крики продовжилися. Проте вони всі лунали вже з квартири п’яного чоловіка.

Депутат зазначив, що написав заяву до поліції та після цього слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру розслідувань. У поліції інформацію поки не коментували.



Допис Анатолія Козловського / Скриншот Newsroom