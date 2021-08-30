Хотів урятувати світ: американець відрізав собі пеніс і викинув під час погоні з поліцією

У США, у штаті Теннесі, чоловік втікав від поліції, яка переслідувала його через те, що той неправильно припаркувався. Під час перегоні він відрізав свій статевий орган і кинув його у поліцейську машину

Після затримання чоловік розповів, що відрізати свій орган йому сказав голос з радіо. За переконанням втікача, цим він мав урятувати світ.

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Чоловік був голим і в крові

Чоловік, коли побачив правоохоронців, одразу вирішив утікати. Під час погоні він зупинився на декілька секунд і відчинив двері. Поліцейські побачили не надто приємну картину – він був голим і в крові.

Після цього погоня продовжилася і в поліцейську машину полетів пеніс, який втікач сам собі відрізав. Не зважаючи на те, що така травма є надто болісною, це не зупинило чоловіка, аж поки поліція не використала шипи на дорозі, які пробили ліве переднє колесо.

Тільки після цього авто зупинилося. В ньому правоохоронці побачили травмованого чоловіка, який розмовляв з радіо.

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