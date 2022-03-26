Хотів висловити повагу та захоплення усім українцям, – Кулеба про Байдена

Сьогодні, 26 березня, глава МЗС України Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков провели перемовини з президентом США Джо Байденом. Зустріч відбулась у Варшаві.

Кулеба зазначив, що Байден хотів через очільників українських міністерств висловити повагу та захоплення усіма українцями, які чинять опір російському агресору.

До теми США непохитно будуть з Україною у всьому до нашої перемоги, – Кулеба

Я передаю ці слова захоплення кожному з вас – кожному солдату в окопі на передовій, кожному мирному громадянинові на окупованій території, який чинить спротив та виходить на протест. Зокрема в Херсоні, Бердянську та інших містах. І також ці слова захоплення кожному захиснику в Маріуполі,

– сказав Кулеба.

Він розповів, що на перемовинах детально обговорювався Маріуполь та ситуація в місті.

Глава МЗС також нагадав усім, хто зараз обороняє Маріуполь, що Україна спільно з партнерами робить все можливе для того, щоб допомогти місту та захисникам, які перебувають там.

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