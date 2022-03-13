Хотів виїхати з країни: на кордоні затримали чоловіка у жіночому вбранні, перуці та з макіяжем

На кордоні у пункті пропуску "Порубне" житель Києва знайшов оригінальний спосіб виїхати за межі країни. Для цього ухилянт одягнув жіноче вбрання, перуку та навіть зробив макіяж. Проте прикордонники його викрили.

Чоловік навіть взяв свою неповнолітню дитину та надав прикордонникам паспорт своєї дружини.

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Проте інспекторка прикордонного контролю у Чернівецькій області відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка.



Чоловік намагався перетнути кордон у вигляді жінки / Фото ДПСУ

Таким чином українець намагався уникнути мобілізації до війська. Проте тепер ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину.

Прикордонники додали, що ще 11 ухилянтів затримали у пункті пропуску Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усіх порушників затримали та передали поліції.



На кордоні затримали ще 11 ухилянтів / Фото ДПСУ

Додамо, що 12 березня прикордонники також відмовили у виїзді з України чоловікові, який був начебто знятий з військового обліку у 2009 році. У документах було вказано, що його комісували через вагітність. Деталі – читайте тут.

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